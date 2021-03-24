Жители шести домов в Котельниче месяц живут без воды

Местные жители вынуждены ходить к колонке, чтобы набрать воды для бытовых нужд. Фото: onf.ru

Жители микрорайона Затон в Котельниче уже месяц живут без горячей и холодной воды из-за промерзания водопровода, сообщили активисты ОНФ в Кировской области.

По словам местных жителей, 2 марта на улице Заречной перемерз магистральный трубопровод. Однако решение проблемы водоканал откладывал, сетуя на нехватку рабочих. Для жителей установили колонку, а спустя несколько недель сотрудники водоканала все-таки разморозили трубопровод. Вода вновь появилась в домах жителей, но уже 16 марта произошел прорыв трубы на одной из улиц. После устранения аварии трубопровод на улице Заречной вновь перемерз и шесть домов остались без воды.

Сейчас местные жители переживают, что во время половодья колонку затопит и они полностью останутся без воды. Организовать подвоз будет крайне сложно, так как район будет отрезан от «большой земли».

Общественники обратились в администрацию города Котельнича с просьбой взять ситуацию на особый контроль и принять безотлагательные меры для восстановления водоснабжения в Затоне.