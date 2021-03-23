Кировчанка обвиняется в покушении на убийство бывшего сожителя

В Кирове женщина чуть не убила своего бывшего сожителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове в одной из квартир на улице Баумана женщина совершила покушение на убийство своего бывшего сожителя. В отношении 34-летней кировчанки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Выяснилось, что вечером 20 марта 2021 года к подозреваемой пришел ее бывший сожитель. Во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора. В результате женщина нанесла своему собеседнику несколько ударов ножом.

С полученными ранениями мужчину госпитализировали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Потерпевший остался жив.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс следственных мероприятий, для установления всех обстоятельств случившегося. Во время допроса подозреваемая свою вину признала. Расследование продолжается.