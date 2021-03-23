Кировчанина оштрафовали за наезд на судебного пристава

Мужчина несколько раз умышленно наехал на девушку-пристава. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове осудили мужчину за наезд на судебного пристава. Причем буквальный: он наехал на девушку, которая пришла арестовать его автомобиль. Информацию сообщает областной Следком.

Как выяснилось, 45-летний кировчанин был очень недоволен, что у него собираются изъять его ласточку. Да еще за долги. Его «LADA 211540» на тот момент была уже арестована, и оставалось лишь забрать ее. Но мужчина воспротивился, отказался выходить из машины, а чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, наехал на девушку-пристава. Несколько раз. Потом вышел из машины, заблокировал ее, пересел в другое авто и в нем уехал.

Девушка получила небольшие травмы, а кировчанин - большие проблемы. Арестованную «пятнашку» все-таки увезли на эвакуаторе, а мужчину разыскали, задержали и завели уголовное дело. Его действия классифицировали как «применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных полномочий». Свою вину кировчанин, кстати, не признал. Суд вынес приговор: штраф в размере 50 тысяч рублей.