В пригороде Кирова легковушка врезалась в стоящий КамАЗ

Основной удар пришелся на переднюю часть отечественной легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В пригороде Кирова автомобиль LADA Priora столкнулся с грузовиком КамАЗ. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник днем, 22 марта, на улице Трактовой в деревне Гнусино произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля LADA Priora врезался в стоящий грузовик КамАЗ-780552. Основной удар пришелся на переднюю часть отечественной легковушки.

- В результате происшествия 18-летний молодой человек-пассажир получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.