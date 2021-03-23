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Происшествия23 марта 2021 11:03

Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника администрации Кирово-Чепецка

Его подозревают в служебном подлоге
Виктор КарповВиктор Карпов
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Бывшего сотрудника управления подозревают в получении денежных средств в сумме не менее 50 тысяч рублей.

Фото: Анастасия Осипова

В отношении бывшего работника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Бывшего сотрудника управления подозревают в получении денежных средств в сумме не менее 50 тысяч рублей за внесение заведомо ложных сведений в нормативные документы для дальнейшего согласования рекламной конструкции «Стоматология». В итоге баннер был установлен без учета мнения собственников нежилого помещения.

- По материалам прокурорской проверки следователем регионального управления СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ - «служебный подлог», - сообщили в прокуратуре.

Криминал