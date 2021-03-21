В Лебяжском районе в пожаре погибли две женщины

Предположительная причина гибели - неосторожное курение. Фото: kirov.sledcom.ru

Утром, 21 марта, в деревне Васичи Лебяжского района случился пожар. Жертвами ЧП стали 65-летняя женщина и ее 41-летняя дочь.

По предварительным данным, женщины могли погибнуть из-за курения в доме. Кто-то оставил тлеющую сигарету, в результате случился пожар.

Сейчас следственный комитет устанавливает полную картину произошедшего, все причины возгорания. Полиция призывает жителей области уделять особое внимание пожарной безопасности.