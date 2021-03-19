В кировской сауне двое посетителей избили третьего

Пострадавшему вызвали «скорую помощь», которая увезла его в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове двое кировчан подрались с третьим в сауне. Разнимать их пришлось сотрудникам Росгвардии. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на днях около 22 часов. Сигнал «тревога» поступил из сауны на улице Бородулина. Прибывших на место росгвардейцев встретил 48-летний кировчанин, который пожаловался на побои. По его словам, в сауне он отдыхал с мужчиной и женщиной, с которыми познакомился недавно. Посиделки, естественно, не обошлись без алкоголя. Под градусом они ухитрились поругаться, и в итоге кировчанин получил несколько ударов по голове от новых знакомых.

Травмы оказались серьезными - вызванная «скорая помощь» госпитализировала пострадавшего. Для парочки же вызвали полицию, которой и передали драчунов. Все обстоятельства произошедшего установят сотрудники УМВД.