В Кирове на улице Сурикова сбили пешехода

В результате происшествия 60-летняя женщина-пешеход получила травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадал пешеход. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В четверг, 18 марта, напротив дома №16 на улице Сурикова произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 31-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Focus при движении задним ходом сбила 60-летнюю женщину.

- В результате происшествия 60-летняя женщина-пешеход получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.