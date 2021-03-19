В Слободском перед судом предстанет женщина, зарезавшая своего сожителя

Пьяная ссора, обернувшаяся трагедией, произошла 2 января 2021 года. Фото: kirov.sledcom.ru

В Слободском перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве. По сообщению Следкома, она зарезала своего сожителя.

Трагедия произошла 2 января 2021 года в квартире дома на улице Ключевой. Сожители выпивали вместе - отмечали Новый год. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, пьяный мужчина стал оскорблять женщину. Та не стерпела - схватила нож и воткнула в шею сожителю. 51-летний слобожанин скончался на месте.

47-летнюю женщину задержали и заключили под стражу. Она признала вину в совершенном. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас его материалы вместе с обвинительным заключением отправлены в суд. Слобожанке грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.