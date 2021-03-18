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Общество18 марта 2021 18:09

В Кирове построят 17-этажный дом для переселенцев за 252 миллиона рублей

Сейчас разыскивается подрядчик, который займется возведением
Маргарита Акагиева
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Строительство должны завершить до середины декабря 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове построят многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас разыскивается подрядчик, который выполнит эту работу. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком стало «Управление капитального строительства». Фирма организовала электронный аукцион, который определит подрядчика. Заявки на конкурс принимаются до 25 марта 2021 года. Начальная цена контракта - 252 160 330 рублей, средства пойдут из федерального, регионального и городского бюджета.

Новый дом построят на улице Курской. Согласно документации, в здании должно быть не менее 17 этажей. Двор должен быть благоустроен игровым комплексом и детской площадкой. Закончить строительство и ввести дом в эксплуатацию, по контракту, подрядчик должен будет до 15 декабря 2021 года.