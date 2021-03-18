В Кирове врачи спасли мужчину с ножевыми ранениями сердца и легкого

Состояние кировчанина сейчас оценивают как стабильно тяжелое. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи спасли пациента, поступившего в травматологию с 50 ножевыми ранениями. Медики буквально вытаскивали мужчину с того света. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Пациент поступил 15 марта около полуночи сразу в экстренное отделение областной травматологии. Фельдшеры оказали мужчине первую помощь, однако тот потерял более литра крови. Врачи насчитали более 50 ножевых ранений грудной клетки и живота, причем сердце, легкие и доля печени были повреждены. Состояние кировчанина было крайне тяжелым.

Для помощи мужчине собрали хирургическую бригаду. Врачи вовремя провели сложную операцию, которая позволила ушить поврежденные органы. Сейчас кировчанин остается в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

По данным регионального Минздрава, областная травматология ежемесячно принимает более 300 пациентов с травмами, угрожающими жизни. Только за текущие три месяца 2021 года врачи помогли более чем 15 кировчанам с колото-резаными ранами.