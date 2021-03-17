В Кирово-Чепецком районе неравнодушные соседи спасли дом односельчанина от пожара

Жилище удалось спасти благодаря неравнодушию соседей. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирово-Чепецком районе едва не сгорел двухквартирный жилой дом. К счастью, соседи помешали пожару разгореться. Информацию сообщает областное ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в одной из квартир дома в селе Филиппово ранним утром 16 марта, в 07.29. Хозяин помещения на тот момент отсутствовал. Благо, соседи погорельца заметили дым, идущий из подсобного помещения, и кинулись на помощь. Вызвав пожарных, они попытались вскрыть входную дверь, однако им это не удалось. Тогда они разбили окно и принялись кидать снег в квартиру. Благодаря этому пожар не успел распространиться по дому.

Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели, которые смогли вскрыть входную дверь и потушить огонь. В результате в доме прогорел пол на площади 2 квадратных метров, закоптились стены и потолок. Предварительной причиной пожара считают неисправность электрооборудования. Как отмечает областное ГУ МЧС, дом удалось спасти в первую очередь благодаря неравнодушию и оперативности односельчан погорельца.