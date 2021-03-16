Кировчан просят помочь в поиске 16-летнего подростка

Жителей Кирова просят отыскать 16-летнего подростка. Фото: vk.com.

В Кирове волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» ищут пропавшего 16 -летнего подростка Сергея Жвакина. Он вышел из дома 12 марта 2021 года и с тех пор о его местоположении ничего не известно.

Сообщается, что пропавшему на вид 15-16 лет. Имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза.

В последний раз его видели в куртке-ветровке оливкового цвета с белой полосой посередине . Низ куртки черного цвета. Также на Сергее были надеты черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону: 02, 102.