В майские праздники из Кирова до Санкт-Петербурга пустят дополнительный поезд

В майские праздники из Кирова до Санкт-Петербурга будет курсировать дополнительный поезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В майские праздники число кировчан, желающих посетить Санкт-Петербург резко возрастает. В связи с этим ОАО «РЖД» назначило дополнительный поезд. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД по городу Кирову.

Пассажирский поезд № 123/124 Киров – Санкт-Петербург будет отправляться из Кирова 30 апреля, 2 и 8 мая в 10:52 и прибывать в северную столицу 1, 3 и 9 мая в 11:12.

Обратно он отправится 1, 3 и 9 мая в 16:02 с прибытием в Киров в 14:11 часов 2, 4 и 10 мая соответственно.

Напомним, что приобрести билет можно в билетных кассах кировского вокзала, на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону 8-800-775-00-00.