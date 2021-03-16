В Орловском районе мужчина убил бабушку своей сожительницы

В Орловском районе 52-летний мужчина убил 80-летнюю бабушку своей сожительницы. Фото: sledcom.ru.

В одном из жилых домов Орловского района 12 марта 52-летний мужчина убил 80-летнюю бабушку своей сожительницы. Об этом сообщили в Котельничском межрайонном отделении следственного комитета по Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что во время распития спиртных напитков между подозреваемым и пожилой женщиной произошел конфликт. Причиной тому послужила обоюдная личная неприязнь. В результате мужчина нанес своей собеседнице несколько ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

В настоящее время мужчина задержан. Следователи СК проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.