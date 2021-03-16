На социальную политику в Кировской области потратят 1,4 млрд рублей из федерального бюджета

В структуре поступлений нецелевые доходы составили 2,3 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Кировской области за два месяца текущего года из федерального бюджета выделили 4 млрд 43,7 млн рублей. Это 14% к годовому плану, сообщили в региональном министерстве финансов.

- В структуре поступлений нецелевые доходы составили 2,3 млрд рублей, целевые - 1,7 млрд рублей, - сообщили в правительстве области.

Целевые средства распределены по следующим направлениям:

- на социальную политику - 1,4 млрд рублей;

- на здравоохранение - 121,5 млн рублей;

- образование - 104,1 млн рублей;

- лесное хозяйство - 35,8 млн рублей;

- сельское хозяйство - 4,8 млн рублей;

- национальную оборону - 3,5 млн рублей;

- культуру - 0,4 млн рублей;

- иные направления - 12,6 млн рублей.

Что касается нецелевых поступлений, то они будут направлены на зарплаты «бюджетникам», социальные выплаты, оплату расходов областных учреждений и т. д.