На трассе в Пижанском районе «двенадцатая» попала под фуру

Основной удар пришелся в заднюю часть легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В лобовом столкновении с грузовиком в Пижанском районе пострадали три человека. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В воскресение, 14 марта, на 176-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск столкнулись легковушка и большегруз. По предварительным данным, 25-летняя женщина-водитель ВАЗ-21124 врезалась во встречный грузовик Isuzu. Основной удар пришелся в заднюю часть легковушки. На кадрах с места ДТП видно, что кузов буквально впечатался в салон авто.

- В результате происшествия женщина-водитель и два ее пассажира - 35-летний мужчина и 2-летняя девочка - получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализации им не понадобилась.

С 12 по 14 марта на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.