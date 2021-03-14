«Ситуация близка к катастрофической»: жители поселка Подосиновец два месяца живут без воды

Вода отсутствует в домах по улице Набережной, Школьной, Труда, Льнозаводской и многих других. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пгт Подосиновец уже в течение двух месяцев отсутствует холодное водоснабжение. О критической ситуации, которая складывается в населенном пункте, местные жители рассказывают в социальных сетях.

- Обстановка на 12.03.2021 близка к катастрофической, если учесть ежедневные потребности воды в быту, стирке и банях населением, - сообщают в группе «Подосиновец-Жизнь».

По данным местных жителей, вода отсутствует в домах по улице Набережной, Школьной, Труда, Льнозаводской и многих других. Для наглядной визуализации происходящего в поселке даже составлена интерактивная карта:

Для наглядной визуализации происходящего даже составлена интерактивная карта. Фото: vk.com/podoslife

По официальной версии, в происходящем виноваты сильные морозы, которые вмешались в нормальное функционирование системы.

- Причиной отсутствия холодного водоснабжения в пгт Подосиновец является перемерзание водопроводных колодцев и труб под дорожным полотном автомобильных дорог местного значения, произошедшим в результате аномально низких температур воздуха, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации в течение двух месяцев пытаются восстановить подачу воды.

- Жители могут набрать воду из общественных колодцев и колонок, расположенных на территории поселка, - сообщили в министерстве. - Решается вопрос по приобретению емкости для подвоза питьевой воды гражданам по графику.

Однако сами местные жители в официальную версию случившегося не верят, а также призываются назвать имена виновных.

- Вряд ли здесь проблема только в официальной версии - промерзание грунта под дорогами, - рассказали местные жители. - Например, в соседних населенных пунктах проблем с водой в таких масштабах нет!