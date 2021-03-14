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Общество14 марта 2021 7:32

«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 15 марта

Жители областного центра останутся без света на срок от двух до восьми часов
Виктор КарповВиктор Карпов
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Электроэнергия пропадет точечно в четырех районах города.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 15 марта, несколько десятков домов в областном центре останутся без света. Электроэнергия пропадет из-за плановых работ на электрических подстанциях в четырех районах города, сообщили в АО «Горэлектросеть».

Ремонтные работы планируют провести в рабочее время. Горожане останутся без света на срок от двух до восьми часов. Большинство зданий, в которых пройдут отключения, расположены на улицах Индустриальной в микрорайоне Радужный и Московской.

График отключения электричества в Кирове на понедельник, 15 марта 2021 года:

График отключения электричества в Кирове на понедельник, 15 марта 2021 года. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.