В поселке Уни загорелся культурно-спортивный комплекс

Предварительной информации о причинах пожара пока не поступило. Фото: 43.mchs.gov.ru

В поселке Уни произошло ЧП: загорелось здание культурно-спортивного комплекса. На данный момент пожар полностью ликвидирован. Информацию сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Возгорание произошло днем 13 марта в доме №21 по улице Красноармейской. Огонь быстро распространился внутри помещения. Для устранения ЧП пришлось привлечь 22 человека и девять единиц техники. По сообщению ведомства, этого было вполне достаточно. В 15.50 пожар удалось локализовать, а в 16.28 спасатели ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, не оказалось.

Судя по фотографиям, второй этаж кирпичного здания выгорел изнутри, к тому же снаружи закоптились стены и обгорела крыша. О возможных причинах пожара пока не сообщается.