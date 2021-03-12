Омутнинское предприятие перевело мошенникам почти миллион рублей «на благие цели»

Мошенники получили более девятисот тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Омутнинское предприятие перевело дистанционным мошенникам почти миллион рублей. Как выяснилось, руководство фирмы поверило письму от «правительства» с просьбой оказать материальную помощь. Информацию передает областное УМВД.

На официальную электронную почту организации около недели назад поступило письмо, якобы из правительства Кировской области. В нем была просьба помочь деньгами для закупки медицинского оборудования. Руководство фирмы решило не проходить мимо просьбы о помощи и выделить на благие цели 975 тысяч рублей, которые и перевели на указанный в письме расчетный счет. Уже позже выяснилось, что письмо оказалось фальшивкой.

Сейчас полиция разыскивает мошенника. Кировчан просят перепроверять поступающую информацию и лиц, которые ее предоставляют. Относитесь бдительнее к письмам и звонкам с просьбами о переводе денег даже на благие цели.