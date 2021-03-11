Плату за отопление и горячую воду в Кирове с марта начисляет не «РКЦ»

Плата за услуги будет включена в единую квитанцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С марта 2021 года «Энергосбыт Плюс» переходит на прямые расчеты с населением за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Плата за них будет включена отдельными строками в единую квитанцию.

В свою очередь платежный документ от ООО «РКЦ» за отопление и горячую воду больше доставляться не будет. Последний счет, выставленный компанией, нужно оплатить привычным способом.

Отметим, что с 20 по 25 марта необходимо передать показания счетчиков в «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы компания могла произвести расчет исходя из фактического потребления воды.

Передать показания можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Онлайн-сервисы».