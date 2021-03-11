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Общество11 марта 2021 10:01

Плату за отопление и горячую воду в Кирове с марта начисляет не «РКЦ»

Показания счетчиков нужно передать в «ЭнергосбыТ Плюс»
Виктор КарповВиктор Карпов
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Плата за услуги будет включена в единую квитанцию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С марта 2021 года «Энергосбыт Плюс» переходит на прямые расчеты с населением за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Плата за них будет включена отдельными строками в единую квитанцию.

В свою очередь платежный документ от ООО «РКЦ» за отопление и горячую воду больше доставляться не будет. Последний счет, выставленный компанией, нужно оплатить привычным способом.

Отметим, что с 20 по 25 марта необходимо передать показания счетчиков в «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы компания могла произвести расчет исходя из фактического потребления воды.

Передать показания можно на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Онлайн-сервисы».