Пожар на Бородулина в Кирове: Сотрудники следственного комитета оказали помощь пострадавшим детям

Офицеры следственного комитета Кировской области оказали помощь пострадавшим при пожаре детям. Фото: sledcom.ru.

В Кирове 19 февраля 2021 года в одной из квартир деревянного многоквартирного дома на улице Бородулина произошел пожар. В результате пожара погибла 47-летняя женщина и четверо ее внуков. Выжить удалось 13-летней дочери и 8 летней внучке погибшей. Остальных пострадавших временно разместили в одной из гостиниц города. Об этом сообщали в следственном комитете Кировской области.

В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), расследование которого в настоящее время продолжается.

Произошедшая трагедия не оставила многих жителей Кирова равнодушными. Они всячески помогали пострадавшим: передавали им одежду, обувь и продукты. Сотрудники СК также не остались в стороне.

Офицеры связались с родственниками погорельцев и узнали, какие вещи и предметы им необходимы в первую очередь, и собрали их. После возвращения девочек из больницы им передадут комплекты зимней и летней одежды и обуви, продуктовые наборы, игрушки, рюкзаки и канцелярские товары.