На жителя Нолинского района завели уголовное дело за избиение соседского ребенка

В Кировской области взрослый мужчина больше полугода избивал своего несовершеннолетнего соседа. Фото: sledcom.ru

В Нолинском районе Кировской области 37-летний местный житель на протяжении длительного времени избивал несовершеннолетнего соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Выяснилось, что мальчик в период с июня 2020 года по февраль 2021 регулярно подвергался побоям со стороны взрослого мужчины. От наносимых ударов 11-летний ребенок испытывал физическую боль.

Сотрудники Куменского межрайонного СО СК возбудили в отношении обидчика уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

В настоящее время представители ведомства проводят проверку произошедшего. Они также выясняют возможные мотивы подозреваемого, которые подвигли его на совершение данного преступления.