В Кирове на улице Профсоюзной Toyota Corolla протаранила ВАЗ-2114

В результате происшествия 31-летняя пассажирка «четырнадцатой» получила травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В автомобильной аварии на улице Профсоюзной пострадал один человек. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

Во вторник вечером, 9 марта, напротив дома №1 на улице Профсоюзной столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на нерегулируемом перекрестке при повороте налево врезался во встречный ВАЗ-2114.

- В результате происшествия 31-летняя пассажирка «четырнадцатой» получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.