Районы Кировской области получат помощь в сумме более 21 млрд рублей

Расходы на местные бюджеты в Кировской области в 2021 году составят более 21 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области в 2021 году на оказание финансовой помощи местным бюджетам заложено свыше 21 млрд рублей. Это на 6 % больше чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Сначала текущего года местные бюджеты уже получили 2,2 млрд рублей. Из выделенной суммы 410,7 млн рублей составили дотации, направленные на первостепенные расходы муниципалитетов. На выплату зарплаты педагогам муниципальных школ и детских садов израсходовали 983,9 млн рублей. Также 426,5 млн рублей ушло на зарплаты работников учреждений культуры и дополнительного образования детей. Оставшиеся средства - 153,1 и 112,6 млн рублей потратили на содержание дорог и социальные выплаты на детей-сирот, компенсацию оплаты ЖКУ работникам образовательных учреждений и культуры.

Кроме того, 37,9 млн рублей предоставили на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогов муниципальных школ. На организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов выделили 38,1 млн рублей. На поддержку сельского хозяйства направлено 11,9 млн рублей, на иные цели 52 млн рублей.