Застолье в Лальске закончилось убийством

В хмельном порыве подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил своего гостя. Фото: vk.com/suskko

В Лузском районе следователи задержали подозреваемого в убийстве, сообщили в СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 4 марта 49-летний подозреваемый в своей квартире в Лальске выпивал со своим 43-летним приятелем. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, который молниеносно перерос из обычной устной перебранки в побоище. В хмельном порыве подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил своего гостя, а после топором в голову. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

- С целью скрыть следы преступления, подозреваемый перетащил тело гостя из квартиры в кладовку в общий коридор дома, нож выбросил, а топор спрятал на чердаке дома, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Тело погибшего удалось обнаружить сотрудникам правоохранительных органов только 7 марта. В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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