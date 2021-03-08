В Кирове росгвардейцы спасли мужчину, которому стало плохо на улице

Росгвардейцы оперативно вызвали «скорую», которая увезла пешехода в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове стражи правопорядка помогли мужчине, которому стало плохо на улице. Пешеход упал и не смог встать. Информацию сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 16 часов. Внимание правоохранителей, ехавших по Октябрьскому проспекту, привлек лежащий на тротуаре мужчина. Росгвардейцы тут же подъехали к кировчанину.

Мужчина оказался в сознании, однако встать самостоятельно не смог, и ему помогли подняться. Пешеход пожаловался на боли в ноге и головокружение, и правоохранители тут же вызвали «скорую». Врачи оперативно госпитализировали 51-летнего кировчанина.