В 2021 году железнодорожники Кирова отремонтируют 76 километров пути

В новый путеремонтный сезон в Кировской области работники железных дорог обновят 76,4 километра пути. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В нашей области начинается путеремонтный сезон. В этом году работники, обслуживающие железные дороги, должны отремонтировать свыше 76 километра пути.

Кроме того, будут уложены 34 стрелочных перевода. 34,6 километра рельсов заменят полностью.

Основные работы развернутся на участках Коса - Фаленки, Зуевка - Коса, Просница - Ардаши, Великая - Долиничи, на станциях Лянгасово, Зуевка и Фаленки. Ремонт позволит повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, скорость пассажирских поездов и грузовых составов.

Напомним, что в путеремонтный сезон 2020 года бригады обновили 79 километров железной дороги.