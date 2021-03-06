Гендиректор ООО «Барс» предстанет перед судом за невыплату заработной платы

Предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Барс» по ч.2 ст. 145.1 УК РФ - «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По данным официального сайта строительной компании «Барс» и выписке из ЕГРЮЛ, генеральным директором фирмы является Меружан Игнатян. По версии следствия, за период с ноября 2019 года по июль 2020 года компания задолжала 48 сотрудникам 4 миллиона рублей. При этом руководитель имел реальную возможность выплачивать зарплату, но предпочитал тратить деньги на иные цели.

- На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 4 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области. - На период окончания предварительного следствия задолженность перед работниками была погашена в полном объеме.

Согласно уголовному кодексу, предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы. Отметим, что в соответствии с данными «Единого федерального реестра сведений о банкротстве» организация находится в процессе банкротства. В отношении юридического 1 ноября 2020 года введено наблюдение.