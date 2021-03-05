МУП ЖКХ «Подгорцы» оштрафовали за сброс сточных вод в Юрьянском районе

Специалисты ведомства провели административное расследование. Фото: Аца КОШТЭ

МУП ЖКХ «Подгорцы» заплатил 100 тысяч рублей за сброс сточных вод в районе деревни Подгорцы Юрьянского района, сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

Специалисты ведомства провели административное расследование, по сообщению местного жителя. Выяснилось, что МУП ЖКХ «Подгорцы», оказывая услуги по водоотведению на платной основе, допускает нарушение природоохранного законодательства. А именно производит сброс сточных вод.

- Нарушителю наложено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в министерстве.

Не согласившись с постановлением, предприятие пыталось обжаловать его, но решением Юрьянского районного суда постановление признано законным.