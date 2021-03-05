ГЖИ оценила работу кировских УК в баллах

На сегодняшний день в областном центре зарегистрировано 118 управляющих компаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственная жилищная инспекция составила рейтинг управляющих компаний Кирова. По мнению специалистов, это поможет горожанам упростить выбор УК, а также выбрать проверенную организацию, которая ответственно выполняет свою работу. На сегодняшний день в областном центре зарегистрировано 118 управляющих компаний.

Рейтинг составлялся по 5-бальной системе по двум критериям:

- количество поступивших жалоб от граждан, проведенных контрольных мероприятий в соотношении к общему количеству многоквартирных домов, находящихся в управлении организации;

- введение в отношении УК процедуры внешнего наблюдения, либо признание управляющей организации банкротом.

По итогам анализа 18 организаций получили максимальную оценку, 30 организаций – 4 балла, 23 – 3 балла, 12 – 2 балла, и минимальную оценку 1 балл получили 10 управляющих организаций. С полным рейтингом кировских УК можно ознакомиться на официальном сайте инспекции.