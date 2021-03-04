Кировчанин, поверив Илону Маску, перевел мошенникам почти 300 тысяч рублей

Мужчина поверил в возможность быстрого обогащения на криптовалюте и перевел свои реальные деньги мошенникам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове дистанционные мошенники выманили у местного жителя 270 тысяч рублей. История далеко не нова, однако интерес ситуации придал тот факт, что обманутый повелся на предложение подзаработать, поступившее от самого Илона Маска. Точнее, от злоумышленников, прикинувшихся им.

По словам областного УМВД, 33-летний кировчанин нашел в соцсетях аккаунт «известного американского предпринимателя, активно развивающего космические технологии и строительство электромобилей». На своей странице тот описывал, как можно заработать на криптовалюте. И, конечно, заботливо оставил ссылку на специализированный сайт. Поверив миллиардеру, инженеру и бизнесмену, кировчанин перешел по указанному адресу.

На портале мужчина изучил предоставленную информацию и решил начать зарабатывать на криптовалюте. Для этого надо было всего лишь перевести по указанным реквизитам определенную сумму... После этого никаких ожидаемых дальнейших инструкций не последовало, да и сайт прекратил работу. О том, что аккаунт предпринимателя оказался липовым, пожалуй, говорить смысла не имеет.

Полиция сейчас разыскивает мошенника. Кировчан предупреждают о необходимости быть бдительными при переводе денег неизвестным. Обязательно убедитесь в том, что собеседник - тот, за кого себя выдает. И не верьте способам моментального заработка за «просто так»!