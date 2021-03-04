В колониях Кировской области создали снежную сказку

Осужденные ИК-6 из снега построили макет боевого танка времен Великой Отечественной войны. Фото: УФСИН России по Кировской области.

Осужденные Кировской области ежегодно удивляют своей изобретательностью. На территории исправительных учреждений заключенные создают реалистичные снежные фигуры. С приходом зимы они разрабатывают эскизы, изучают литературу и заготавливают снег и ледяные блоки. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

На изготовление многих экспозиций ушло не меньше недели. Авторы основательно подошли к выбору персонажей и качеству исполнения. Лучшие шедевры определило жюри по представленным фотографиям.

Фигуры оценивались по пяти номинациям:

- символ года;

- сказочная или мультипликационная композиция;

- дымковская игрушка;

- композиция, посвященная Дню защитника Отечества;

- композиция, посвященная 8 марта.

Особое внимание члены жюри уделили качеству художественному и эстетическому исполнению, оригинальности, целостности и смысловой направленности композиций.

Заключенным ЛИУ-12 удалось вылепить из снега «Военный корабль». Фото: УФСИН России по Кировской области.

Так, осужденные ИК-6 из снега построили макет боевого танка времен Великой Отечественной войны. За свои старания они получили дипломом первой степени в номинации «Композиция, посвященная 23 февраля».

А заключенным ЛИУ-12 удалось вылепить из снега «Военный корабль». Их творение также вошло в число призеров.

- Конкурс снежных фигур является одним из самых сложных. В этом году погода побаловала нас снегом и морозами, в итоге снежная сказка пришла ко всем, кто ее ждал, - отметил заместитель начальника отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Кировской области Эдуард Аюпов.