В Омутнинске водитель Renault Logan сбил 10-летнюю девочку

Авария произошла на улице Трудовых Резервов в городе Омутнинске. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области за минувшие сутки под колесами автомобилей пострадали два пешехода, в том числе 10-летняя девочка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду, 3 марта, на улице Трудовых Резервов в городе Омутнинске произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, водитель Renault Logan сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия 10-летняя девочка получила травмы, - сообщили в ГИБДД. – Госпитализация ей не потребовалась.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в областном центре на улице Чистопрудненской. Водитель сбил 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места аварии. В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. Девушка получила травмы, но помощь медиков ей не понадобилась.