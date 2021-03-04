Кировские таксисты продолжают работать без лицензии

За время проведения рейдов специалистам удалось поймать 23 перевозчика-нарушителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В текущем году сотрудники регионального Минтранса совместно с представителями ГИБДД провели одиннадцать рейдов по проверки работы такси. Главная цель мероприятий - повысить безопасность на дорогах города.

За время проведения рейдов специалистам удалось поймать 23 перевозчика-нарушителя.

- По результатам проведенных рейдов выявлено девять водителей, которые предоставляли услуги по перевозке пассажиров и багажа без разрешительных документов, - сообщил главный специалист управления организации дорожного движения министерства транспорта Кировской области Максим Рублев. - Еще в отношении 14 водителей возбуждены дела об административных правонарушениях.

Наиболее часто встречающиеся нарушения: отсутствие цветографической схемы и фонаря легкого такси. В министерстве отмечают, что действующим законодательством предусмотрен штраф от 3 до 50 тысяч рублей.