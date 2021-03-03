В Омутнинске на пожаре в частном доме погибла женщина

Огонь за считанные секунды охватил деревянную постройку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омутнинске следователи устанавливают обстоятельства пожара, унесшего жизни одного человека, сообщили в СК РФ по Кировской области.

По данным регионального МЧС, пожар произошел 2 марта в частном жилом доме по улице Стальской. Огонь за считанные секунды охватил деревянную постройку. При разборе завалом спасатели обнаружили в доме тело 45-летней хозяйки.

- По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения женщины с огнем при курении, - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время сотрудниками СК проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.