В Кировской области снизилось количество пострадавших на железной дороге

Одна из основных причин травматизма на железной дороге - хождение по путям, в том числе в состоянии опьянения. Фото: Алексей ФОКИН

За первые два месяца 2021 года на железной дороге пострадали несколько кировчан. По счастью, они остались живы, отделавшись легким испугом. Данные за 2020 год не могут похвастаться таким же оптимизмом. Краткую статистику приводит пресс-служба ГЖД.

Так, за начало 2021 год получить травмы успели два кировчанина, причем один из них - несовершеннолетний. За аналогичный период в 2020 году произошло три подобных случая. Причем два из них, к сожалению, окончились трагедией - люди погибли в результате полученных травм.

По статистике, основные причины травматизма на железной дороге - хождение по путям в неустановленном месте или перед впереди идущим поездом, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

В общем и целом по стране увеличилось количество нарушений правил перехода через ж/д пути. Для устранения этой проблемы регулярно проводятся рейды по участкам, где пешеходы любят срезать путь, а также развивают разъяснительную и профилактическую работу в образовательных учреждениях.