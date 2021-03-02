Кировские УК заплатят четыре миллиона рублей за нечищенные крыши домов

За неочищенные крыши управляющие организации могут заплатить до 300 тысяч рублей. Фото: admkirov.ru

Кировские управляющие компании продолжают платить за собственную халатность. Причем буквально. Итоги очередного рейда по городским улицам показали, что крыши домов от снега и льда организации чистят весьма неохотно.

По информации горадминистрации, проверка прошла в Первомайском районе Кирова - в частности, по улице Московской, где всегда много пешеходов. К примеру, с крыши дома №13 свешивается большой пласт снега с сосульками. Собственника здания до этого уже предупреждали о необходимости почистить кровлю, однако предостережение он проигнорировал. Теперь на него составят протокол об административном нарушении.

В общем за текущий зимний сезон только Первомайское теруправление составило 46 протоколов на безответственные УК. В целом по всему Кирову управляющие компании получили штрафы на 4,3 миллиона рублей. Инспекторы выявили 1150 нарушений содержания крыш многоквартирных домов. Напомним, за одну такую оплошность штраф может составить до 300 тысяч рублей.

О нечищенных от снега и сосулек крышах кировчан просят сообщать в свою УК, теруправление либо Единую дежурную диспетчерскую службу (телефон 76-00-00).