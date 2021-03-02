Загрязнение воздуха в Озерках: Роспотребнадзор подвел итоги двухнедельного исследования

Ситуацию с загрязнением воздуха в микрорайона продолжают контролировать. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают контролировать ситуацию с загрязнением воздуха в Озерках. Сотрудники Роспотребнадзора на протяжении двух последних недель брали пробы воздуха в проблемных зонах микрорайона. По итогам никаких нарушений не обнаружилось, сообщает пресс-служба ведомства.

Для исследования днем и ночью отбирались пробы воздуха на территории жилых домов с учетом направления ветра с предприятия на улице Мостовой. Кроме того, 10 и 18 февраля, а также 1 марта, местные жители жаловались на задымленность воздуха по адресам ул. Павла Корчагина, 232/1, ул.Торфяная, 9, ул. Павла Корчагина, 232. На этих участках также дополнительно взяли пробы воздуха.

По итогам исследований проб, взятых с 15 февраля по 1 марта специалисты заключили: превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в этот период не было. Однако мониторинг будет продолжаться.