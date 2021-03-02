В Кировской области провели 451 рейд по соблюдению мер профилактики COVID-19

В большинстве случаев у сотрудников отсутствовали маски. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии специалисты Роспотребнадзора Кировской области провели 451 внеплановую проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению мероприятий по профилактике распространения COVID-19.

За двенадцать месяцев было составлено 844 протокола об административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Основные нарушения, выявленные в ходе рейдов:

- не было масок для сотрудников и антисептиков;

- дезинфицирующие средства не подлежали применению;

- не измерялась ежедневно температура тела сотрудников;

- не применялись устройства для обеззараживания воздуха;

- не соблюдалось социальное дистанцирование и отсутствовала специальная разметка.

Специалисты отмечают, что в 90% случаях нарушения устраняются незамедлительно в ходе проверок.