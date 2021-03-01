Жителя Омутнинска подозревают в убийстве собутыльницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 февраля в четыре утра в одной из квартир Омутнинска нашли тело 50-летней женщины. У нее обнаружили многочисленные травмы на голове и теле. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

Следователи установили, что избил женщину ее знакомый. Накануне они распивали спиртное. После совершенного собутыльник покинул место преступления. Женщина скончалась на месте.

Сейчас подозреваемого заключили под арест. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.