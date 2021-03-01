Жители Ежихи остались без воды из-за аварии

На ремонт водопровода в скудном бюджете Ежихи средств нет. Фото: onf.ru

На станции Ежиха Котельничского района из-за сильной изношенности сетей произошел прорыв на магистральном трубопроводе. В настоящее время вода полностью пропала в квартирах людей, живущих выше первого этажа.

Активисты регионального отделения ОНФ выяснили, что трубы, проложенные сто лет назад, лопнули из-за холодов, а место прорыва найти не удается. Поиски ведутся ежедневно.

- В настоящее время ресурс подается в дома по графику - три раза в день, - сообщили общественники. - Подвоз воды не организован. Поэтому жители верхних этажей спускаются с ведрами и канистрами к соседям.

На ремонт водопровода в бюджете Ежихи не хватает средств. Проблему может решить региональный проект по поддержке местных инициатив, но в плане ППМИ Ежиха стоит только на 2024 год. Активисты ОНФ направили в правительство Кировской области обращение с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования проекта, а также в администрацию Котельничского района - с просьбой оказать всю возможную помощь в ликвидации аварии.