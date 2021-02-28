Из Кирова можно будет уехать в Санчурск

В ближайшее время «Росавтотранс» рассмотрит документы для включения маршрута в Реестр межрегиональных перевозок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Кировской области намерено восстановить автобусное сообщение между Санчурском и Кировом, сообщил замминистра транспорта Юрий Шевелев на встрече с местными жителями.

Юрий Алексеевич пояснил, что транспортное сообщение по маршруту Йошкар-Ола - Санчурск - Киров было прекращено по причине актуализации карты маршрута. В ближайшее время «Росавтотранс» рассмотрит документы для включения маршрута в Реестр межрегиональных перевозок. После получения положительного заключения рейсы до Санчурска будут восстановлены.

Губернатор Игорь Васильев также обсудил с жителями ремонт дороги Санчурск - Кувшинское и газификацию района.

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