Из Кирова можно будет уехать в Санчурск

В ближайшее время «Росавтотранс» рассмотрит документы для включения маршрута в Реестр межрегиональных перевозок.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Правительство Кировской области намерено восстановить автобусное сообщение между Санчурском и Кировом, сообщил замминистра транспорта Юрий Шевелев на встрече с местными жителями.
Юрий Алексеевич пояснил, что транспортное сообщение по маршруту Йошкар-Ола - Санчурск - Киров было прекращено по причине актуализации карты маршрута. В ближайшее время «Росавтотранс» рассмотрит документы для включения маршрута в Реестр межрегиональных перевозок. После получения положительного заключения рейсы до Санчурска будут восстановлены.
Губернатор Игорь Васильев также обсудил с жителями ремонт дороги Санчурск - Кувшинское и газификацию района.
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