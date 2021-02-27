В Кирово-Чепецке подросток получил перелом на тренировке по боксу

Сотрудники спортшколы немедленно вызвали «скорую» для подростка, которая увезла его в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирово-Чепецке юный боксер во время тренировки получил серьезную травму. Мальчика пришлось срочно доставить в областной центр. Информацию сообщает чепецкая горадминистрация.

Как выяснилось, несчастный случай произошел 25 февраля в детской споршколе №1. Во время тренировки по боксу 17-летний подросток получил, предположительно, перелом костей таза. Работники учреждения немедленно вызвали «скорую» и сообщили об инциденте родителям ученика.

Подростка срочно госпитализировали. Несмотря на стабильность его состояния, мальчика решили переправить в Киров для установки точного диагноза. В школе же сейчас проводится проверка по факту происшествия.