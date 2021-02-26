В Нововятском районе 83-летняя женщина погибла в пожаре

Следователи считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при использовании печи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нововятском районе расследуют гибель пожилой женщины. Пенсионерка погибла на пожаре в собственном доме.

Трагедия произошла 25 февраля. По данным областного Следкома, огонь вспыхнул в жилом доме по улице Репина около семи утра. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 83-летней хозяйки жилища. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.

Сейчас Следком проводит проверку по факту гибели пенсионерки и устанавливает все причины произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.

Кировчанам вновь напоминают о необходимости быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.