Россельхознадзор по Кировской области: с начала 2021 года установлено 11 случаев незаконного вывоза древесины

С начала 2021 года установлено 14 случаев незаконного ввоза и вывоза хвойной древесины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Кировской области пытались незаконно вывезти, а также ввезти на территорию региона партию леса. С начала 2021 года установлено 14 подобных случаев, сообщили в Россельхознадзоре.

В 11 случаях нарушения вскрылись при вывозе лесопродукции за пределы региона без прохождения фитосанитарного контроля. Кроме того, в регион пытались три раза поставить продукцию без карантинных сертификатов.

- В отношении лиц, нарушивших требования Федерального закона «О карантине растений» при ввозе и вывозе леса без фитосанитарных документов, приняты меры административного характера, ответственность за которые предусмотрена статьями 10.2. и 10.3. КоАП РФ, - сообщили Россельхознадзоре.

В итоге к административной ответственности привлеки 11 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя.

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