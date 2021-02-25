На трассе в Кировской области автобус с рабочими попал в ДТП

Авария произошла напротив дома №54 на улице Фестивальной в поселке Мурыгино. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Юрьянском районе столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и автобус: один человек погиб, четыре получили травмы. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду вечером, 24 февраля, напротив дома №54 на улице Фестивальной в поселке Мурыгино произошла автомобильная авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил столкновение со встречным автобусом ПАЗ-4234, осуществляющим перевозку рабочих. Основной удар пришелся на легковой автомобиль. После столкновения иномарка буквально превратилась в груду металла.

- В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб, - сообщили в ГИБДД. - Четыре пассажира автобуса ПАЗ-4234 получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.