Повышения не будет: РСТ отказалась менять стоимость проезда в общественном транспорте

Увеличение пассажиропотока в связи с ослаблением эпидемиологических ограничений позволит перевозчикам возвратиться к безубыточной деятельности. Фото: admkirov.ru

Стоимость проезда в общественном транспорте Кировской области не изменится. Об этом сообщил руководитель Региональной службы по тарифам Максим Михайлов.

В декабре 2020 года девять областных перевозчиков направили в РСТ заявления о пересмотре действующих тарифов на перевозку пассажиров. Предприятия предлагали повысить стоимость билета на общественный транспорт.

По словам Максима Михайлова, из-за пандемии коронавируса значительно снизился пассажиропоток, что привело к сокращению доходов перевозчиков. Однако снятие ограничительных мер позволит компаниям возвратиться к безубыточной деятельности

- Мы пришли к выводу, что изменение тарифов на проезд в общественном транспорте сейчас нецелесообразно, - подчеркнул руководитель РСТ. - Повышение может лишь усугубить ситуацию.

Напомним, что цена за одну поездку в Кирове составляет 26 рублей, а в пригородном сообщении - 4 рубля за километр.

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