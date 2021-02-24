В Кировской области пропавшего мальчика помогла найти овчарка

Благодаря тому, что в поиске задействовали немецкую овчарку по кличке Багира, ребенка удалось найти вечером того же дня. Фото: Тимур ХАНОВ

Утром 22 февраля 2021 года в городе Котельниче пропал 8-летний ребенок. К поискам мальчика незамедлительно подключились волонтеры отряда « Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители. Сильные морозы, установившиеся на территории Кировской области, затрудняли работу спасателей.

Благодаря тому, что в поиске задействовали немецкую овчарку по кличке Багира, ребенка удалось найти вечером того же дня. Об этом сообщили в паблике «Типичный Котельнич».

Выяснилось, что мальчик гулял у магазина, замерз и решил погреться на старой квартире, где раньше жила его семья. Находясь в тепле мальчик заснул.

Мама ребенка искренне поблагодарила всех, кто принимал участие в поиске ее сына. Особые слова благодарности она выразила хозяйке собаки, Наталье Спициной.

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